Ace Combat: per festeggiare i 25 anni uscirà un DLC

La storica saga del simulativo di scontri aerei pubblicata da Bandai Namco compie ben 25 anni. Per festeggiare l’incredibile traguardo, il publisher ha pubblicato un trailer, sul proprio canale YouTube ufficiale, in cui annuncia un nuovo DLC. Precisamente, sarà Ace Combat 7 Skies Unknown a riceverlo, essendo l’ultimo capitolo rilasciato.

Il contenuto scaricabile conterrà tutti i veicoli che abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti videogiochi. Ciò significa che arriveranno anche nuovi emblemi e skin con cui sarà possibile personalizzare ulteriormente il proprio caccia. La data di rilascio dell’espansione non è ancora stata annunciata in maniera precisa, ma arriverà nel corso di questo autunno.

Ovviamente, Ace Combat 7 Skies Unknown è già disponibile per Xbox One, PC e PS4. Il contenuto scaricabile sarà disponibile in contemporanea per tutte e tre le macchine da gioco. Se siete interessati all’acquisto, potete consultare la nostra recensione per scoprire il nostro parere in merito.