Haven: annunciata la versione per Xbox Series X

Dopo mesi di attesa, ecco finalmente l’annuncio: Haven, approderà anche su Xbox Series X. Gli sviluppatori, lo studio indie francese The Game Bakers, già autore di un titolo come Furi (qui la nostra recensione), hanno annunciato questa versione, che si andrà ad aggiungere a quelle per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), attraverso un video gameplay di 10 minuti, che ha anche mostrato nuove sequenze di gioco.

Haven è la storia di una coppia di amanti, Yu e Kay, che fuggono insieme su un lontano e desolato pianeta. Qui dovranno esplorare il territorio, raccogliere risorse, tentare di costruire un luogo in cui sopravvivere, e, se sarà necessario, combattere grazie a un sistema di battaglia a turni, nel quale potranno alternarsi. Tutto pur di rimanere insieme. Il gioco parlerà di amore e ribellione, in modo maturo e anche umoristico.

Il titolo, atteso all’uscita per questo inverno, sarà giocabile in solitaria o in modalità cooperativa, con il secondo giocatore che potrà inserirsi (e anche uscire) in qualsiasi momento della storia. Finora la demo ha dato una buonissima impressione, e inoltre, dato il fatto che su PlayStation 5 Haven girerà a ben 120 fps, ci si aspetta una simile resa grafica anche su Xbox Series X.

Insomma, non resta altro che aspettare, per vivere questo intenso amore, e scoprire un nuovo mondo!