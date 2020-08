Doom Eternal: The Ancient Gods sarà uno standalone

Durante l’Opening Night Live trasmesso da gamescom, abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo al trailer d’annuncio di The Ancient Gods Parte 1, la prima espansione di Doom Eternal. Fin da subito, abbiamo notato che non eravamo davanti ad un comune contenuto scaricabile, ed infatti non è così.

Per fruire del DLC, non dovremo aver bisogno di Doom Eternal, per cui funzionerà anche senza il gioco base. Ciò conferma la teoria che la nuova fatica dei ragazzi di id Software è uno standalone.

Ovviamente, se siete interessati all’acquisto di Doom Eternal potete già farlo per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nel caso in cui siete ancora dubbiosi, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione, dove potrete consultare la nostra analisi in merito al videogioco. Infine, vi ricordiamo che The Ancient Gods Parte 1 potrà essere comprato a partire dal 20 ottobre per tutte le macchine da gioco.