Marvel’s Avengers: più di 6 milioni di giocatori per la beta

A meno di una settimana dalla sua uscita ufficiale, Marvel’s Avengers si candida a essere, al pari della sua controparte cinematografica, un vero videogioco dei record. Dopo la conferma, da parte di Square Enix, dei Battle Pass (le Carte Sfida Eroe), Crystal Dynamics ha rivelato oggi alcuni dettagli relativi alla beta da far schizzare gli occhi dalle orbite.

Stando alle cifre riportate dagli sviluppatori sono stati ben sei milioni i giocatori che hanno preso parte alla beta che ha avuto luogo nel corso dei tre finesettimana di agosto, per un totale di 27 milioni di ore giocate. Durante questo tempo sono stati ben 300 milioni i nemici messi al tappeto, e 175.000 i pezzi del Legendary Gear ritrovati (di questi sembra facciano anche parte i vari costumi degli eroi). Numeri davvero da capogiro per una beta molto ampia e ricca di contenuti, dalle missioni tratte dalla storia, alle War Zones, fino alle HARM Challenge Rooms.

Proprio durante la beta inoltre Crystal Dynamics ha rilasciato alcuni updates che hanno risolto le problematiche che erano emerse, soprattutto relative al camera-shake. Insomma, tutto sembra pronto per l’uscita di Marvel’s Avengers il 4 settembre, anche se i giocatori in possesso della Deluxe Edition e della Earth’s Mightiest Edition potranno giocare a partire da domani, grazie ai benefici dell’early access. Sempre per domani inoltre, è prevista la Day-1-patch, un aggiornamento da 18 GB che Crystal Dynamics ha confermato in un post sul blog, e che migliorerà il matchmaking e le performance del gioco. E ancora, per il 1 settembre è previsto anche il nuovo War Table in streaming, che rivelerà ai giocatori il prossimo eroe post-lancio.

Una cascata di novità insomma, e se volete rimanere aggiornati non vi resta che continuare seguirci!

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal 4 settembre, mentre le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X verranno lanciate durante le vacanze invernali.