Mary Skelter Finale: nuovo rinvio

Oggi Compile Heart ha annunciato il secondo rinvio per il rilascio in Giappone del suo prossimo dungeon crawling JRPG, Mary Skelter Finale. La precedente data di uscita era l’8 ottobre 2020, mentre ora il gioco dovrebbe uscire sugli scaffali il mese successivo, il 5 novembre. Fortunatamente, non è un ritardo enorme. Il motivo del cambiamento nella data d’uscita non è stato chiarito nel dettaglio, se non con un “per varie circostanze”.

Questa è la seconda volta che Mary Skelter Finale viene posticipato. Originariamente era previsto un lancio in Giappone il 27 agosto. Al momento non è stata annunciata alcuna versione occidentale, quindi dovremmo aspettare e vedere se Idea Factory International lo annuncerà. Non sappiamo se questo ritardo abbia influito sui probabili piani per il Nord America e l’Europa.

Il mese scorso era invece stato pubblicato un gameplay trailer di 7 minuti. Ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch.