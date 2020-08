The Outer Worlds: 12 minuti di gameplay di Pericolo a Gorgone

Dopo essere stato mostrato all’Xbox Games Showcase di luglio, il DLC Pericolo a Gorgone di The Outer Worlds si è mostrato nuovamente alla gamescom andata in scena nel weekend appena passato. Obsidian Entertainment e Take-Two’s Private Division hanno voluto mostrare un nuovo video incentrato sulla prima espansione dell’action.

Si possono vedere circa 12 minuti di gioco, che mostrano una missione secondaria che i giocatori affronteranno durante l’esplorazione di Gorgon. A parlare di ciò che accade in video c’è la game director Carrie Patel. Lasciandovi al filmato qui sotto, ricordiamo che il DLC Pericolo a Gorgone di The Outer Worlds sarà disponibile a partire dal 9 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.