Classifica UK: Animal Crossing New Horizons ancora in testa

Come la scorsa settima, Animal Crossing New Horizons è in prima posizione nella classifica dei giochi più venduti in UK. E, sempre come la scorsa settimana, PGA 2k21 si piazza ancora in seconda posizione. Unica novità sul podio, Mario Kart 8 Deluxe al posto di UFC 4, che scivola ottavo. Qui sotto la top 10 completa, chiusa dalla new entry Madden NFL 21 (uscito il 28 agosto).

Animal Crossing: New Horizons PGA Tour 2K21 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Minecraft (Switch) Ghost of Tsushima FIFA 20 UFC 4 Ring Fit Adventure Madden NFL 21