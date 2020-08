AMD ha rilasciato la GPU Radeon RX 5300

Come un fulmine a ciel sereno, AMD ha deciso di rilasciare la nuova scheda grafica entry level Radeon RX 5300. La GPU ha come obiettivo quella di assicurarsi di essere il nuovo standard entry level per il gaming, con la risoluzione pari a 1080p. Se non si fosse capito, AMD ha intenzione di rivaleggiare il competitor Nvidia, più precisamente il modello GTX 1650.

L’architettura utilizzate è la NAVI 14 GPU, la stessa della RX 5500. La memoria è DDR6 ed è pari a 3GB ed è bloccata a 14Gbps. La frequenza del core è di 1645MHz. Ovviamente, come ormai vale per tutte le altre serie, anche in questo caso è supportata la tecnologia AMD FreeSync.

Per quanto concerne le varie entrate, saranno presenti tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.0. Se siete interessati ad approfondire la nuova offerta dell’azienda leader del settore, vi invitiamo a dirigervi nella pagina dedicata al bene.

Noi di GamesVillage.it abbiamo apprezzato l’attenzione che la corporazione ha posto per una fascia di GPU, solitamente, posta in secondo piano.