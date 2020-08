The Batman: ecco cosa rende speciale la Batmobile

Jeffrey Wright, come sapete, interpreterà il commissario James Gordon in The Batman, il prossimo film dell’eroe mascherato per la regia di Matt Reeves. Dopo che il teaser trailer ha debuttato durante il DC FanDome, molti hanno sentito di poter rivelare piccole notizie o particolari sul film, tra cui proprio Wright, che ha rivelato in un’intervista con Jess Cagle su SiriusXM ciò che distingue la Batmobile nella versione guidata da Robert Pattinson.

“Uno degli aspetti della sceneggiatura di cui ero davvero entusiasta era la Batmobile, il modo in cui è stata descritta. Era descritta come questo tipo di muscle car retrò e iperemificata, che era solo la cosa più pazza e più bella che avessi mai visto. E quando l’ho letto ho detto “Ah, sì”.”

Dato ciò che abbiamo visto nel trailer, non sembra che l’auto sia cambiata molto dalla sua descrizione nello script all’esecuzione. Tuttavia, forse ancora più interessante, Wright ha parlato del modo in cui il design della Batmobile riflette l’approccio di Reeves all’intero film:

“Perché ciò che stava cercando di ottenere, e ciò che ottiene, è creare un’accessibilità alla nostra Gotham, un mondo tangibile e fondato su una realtà molto familiare. Ma allo stesso tempo è comunque un mondo fantastico, è ancora ottimizzato. È ancora arcuato, ma è accessibile.”

È chiaro dai commenti di Wright che ha pensato molto alla Batmobile e al suo impatto su The Batman. Questo dovrebbe solo eccitare ulteriormente gli spettatori che non vedono l’ora di ammirare l’auto in azione sul grande schermo. Anche il commento dell’attore su come funziona la Batmobile all’interno del film è interessante.

A questo punto, è difficile sapere esattamente quanto grande sarà il ruolo della Batmobile in The Batman rispetto ai film del passato. Tuttavia, se coloro che lavorano al film ci hanno pensato così tanto, allora sarà probabilmente una parte importante della storia. Wright non ha menzionato la pressione aggiuntiva che deriva dalla creazione di un pezzo iconico come la Batmobile. Si spera che la cura che Reeves e il suo team ripongono nel veicolo arrivino chiaramente agli spettatori di The Batman, che uscirà l’anno prossimo.