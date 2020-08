Ace Combat 7: annunciata la Premium Edition in Giappone

Sebbene oggi vi avevamo riportato diverse notizie legate ad Ace Combat 7 Skies Unknown, titolo targato Bandai Namco Entertainment, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4, le sorprese non sono finite qui per gli appassionati della produzione nipponica. La compagnia giapponese ha da poco annunciato che l’opera videoludica riceverà la Premium Edition, la quale presenterà tutti i contenuti a pagamento e gratuiti rilasciati finora nel prodotto.

La Premium Edition di Ace Combat Skies Unknown sarà acquistabile in Giappone dal 5 novembre al prezzo di 6,680 yen. Inoltre, l’edizione PlayStation 4 potrà essere acquistata sia in digitale che fisico, mentre la versione Xbox One sarà disponibile esclusivamente in digitale. Purtroppo, al momento in cui scriviamo, Bandai Namco Entertainment non ha rivelato alcun dettaglio sull’uscita europea della Premium Edition, quindi aspettiamo delucidazioni in merito.