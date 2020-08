Valorant: i Sentinels vincono la Pop Flash Ignition Series

Nella giornata di ieri, è stata disputata l’ultima giornata del torneo Pop Flash Ignition Series, dove figura anche Allied Esports, per Valorant. Nel caso in cui ci fossero dubbi su quale team fosse il migliore nella regione del Nord America, i Sentinels hanno dato la loro risposta. La squadra ha ottenuto la sua seconda vittoria in una competizione dedicata allo shooter di Riot Games

Il montepremi vinto è di 25.000$. Non male, soprattutto se consideriamo la facilità con cui i ragazzi sono riusciti a prevalere sugli altri finalisti. Gli Envy hanno dovuto soccombere per ben 3-0, nonostante la loro ottima prestazione

Tuttavia, non c’è stato nulla da fare contro l’astro nascente degli FPS Jay “sinatraa” Won, ex pro player di Overwatch. Il giocatore ha infatti disputato una gara stellare, che ha concesso a lui ed ai suoi compagni di ottenere il premio finale nell’attuale competizione di punta di Valorant.

Won ha già ricevuto diversi riconoscimenti e skin a tema per il titolo Activision Blizzard, dato che è stato anche campione della Overwatch League.