Call of Duty League Championship: i Dallas Empire sono i vincitori

Dopo ben sette mesi, si è conclusa anche la Call of Duty League Championship, il torneo di massima rilevanza dedicato al titolo Activision. Ovviamente, tutti i match sono stati disputati su Call of Duty: Modern Warfare. I Dallas Empire sono stati i vincitori della competizione, ottenendo la bellezza di 1.5 milioni di dollari.

La finale è stata disputata contro gli Atalanta FaZe, alla meglio delle nove. Sfortunatamente, per il team medaglia d’argento non c’ stato nulla da fare. Sono stati, infatti, battuti con un sonoro 5-0 dai campioni della prima edizione della Call of Duty League.

Sull’account Twitter ufficiale dell’organizzazione, è stato pubblicato un simpatico video dove vengono mostrate le reazioni dei ragazzi, felicissimi per il risultato conseguito.

Noi di GamesVillage.it facciamo i nostri complimenti ad entrambi i rivali e speriamo di avere l’occasione di osservare più competizioni del genere, in futuro.