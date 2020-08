The Irregular at Magic High School: ecco la data della nuova stagione

The Irregular at Magic High School è certamente uno degli anime più attesi del 2020. A poco meno di un anno dall’annuncio della seconda stagione della serie animata, l’ultimo numero del magazine Monthly Comic Alive ha finalmente rivelato la data d’esordio, che sarà il 3 ottobre, in Giappone. L’opera, adattamento della serie di light novel di Tsutomi Sato illustrate da Kana Ishida, avrebbe dovuto avere la sua premiere durante l’estate ma, come molte altre produzioni, è stata ritardata a causa degli effetti della pandemia da Covid-19.

Ambientata in un mondo in cui la magia esiste, e viene comunemente utilizzata, The Irregular at Magic High School segue le vicende dei fratelli Tatsuya e Miyuki Shiba, che nel 2095 si iscrivono alla scuola superiore, ma verranno divisi in due corsi diversi per via dei loro risultati negli esami. Miyuki viene ammessa nel gruppo dei migliori studenti della scuola, i Bloom, mentre Tatsuya, pur essendosi classificato primo nell’esame teorico, viene relegato tra gli studenti del secondo corso, i Weed. Ma tra i due fratelli c’è un legame, che va oltre ogni divisione possibile.

La prima stagione dell’anime, lunga 26 episodi e datata ormai 2014, ha seguito i primi 8 volumi delle light novel, fino all’arco narrativo del Tumulto di Yokohama. Pochissimi sono invece i dettagli che sono emersi su questa nuova stagione, se non che si concentrerà sugli avvenimenti dell’arco narrativo Visitor, adattando dunque i volumi 9, 10 e 11 dell’opera di Sato. Il cast originale della serie, così come lo staff, torneranno per questa seconda stagione.

Per il momento sembra però che The Irregular at Magic High School sarà esclusiva per il Giappone, in quanto non è stato confermato l’acquisto della licenza per la trasmissione o lo streaming in altri paesi fuori da quello nipponico (ricordiamo che i diritti della prima stagione erano stati acquistati da Aniplex of America).