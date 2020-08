The Haunting of Bly Manor: Netflix rilascia il teaser trailer

The Haunting of Bly Manor, l’attesissimo seguito di The Haunting of Hill House, è in arrivo, e i fan sanno finalmente quando la nuova serie di Mike Flanagan arriverà sulla piattaforma di streaming. Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della serie questa mattina, e oltre al filmato agghiacciante introdotto nello spot, rivela anche la data di uscita ufficiale dello spettacolo. L’intera serie uscirà su Netflix il 9 ottobre 2020.

Attingendo alle iconiche storie soprannaturali di Henry James, questo dramma corale è interpretato da Victoria Pedretti, Henry Thomas, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Rahul Kohli, Amelia Eve, T’Nia Miler, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e Tahirah Sharif. La serie è prodotta da Mike Flanagan e Trevor Macy di Intrepid Pictures, insieme a Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television. Per ulteriori informazioni su tutte le novità di cinema e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies, e nell’attesa questa è la sinossi ufficiale di The Haunting of Bly Manor: