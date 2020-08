Paper Mario: il Game Producer rivela alcuni dettagli sul futuro della serie

Sicuramente sarete d’accordo che Paper Mario sia uno dei titoli RPG più affascinanti presenti nella game industry, eppure, secondo alcune recenti rivelazioni, alcuni elementi della serie potrebbero cambiare. Durante una recente intervista presso i microfoni di Eurogamer Germany, Kensuke Tanabe, Game Producer della serie, ha rivelato alcune informazioni decisamente interessanti.

Secondo quest’ultimo, è ancora indeciso se rinunciare o no alla componente RPG della produzione che contraddistingueva i vari titoli del brand. Ecco le sue dichiarazioni:

Nello sviluppo di Paper Mario Sticker Star, uno dei nostri obiettivi era quello di allontanarci un po’ dallo stile tradizionale degli RPG. Nintendo ha un’altra serie di RPG con protagonista Mario e volevamo prendere le distanze da essa realizzando un gioco d’avventura con l’obiettivo di risolvere i rompicapi. Anche se finora ci siamo attenuti a questa decisione, non abbiamo ancora deciso se continuare a farlo in futuro. Personalmente, voglio continuare a sviluppare giochi Paper Mario che siano allo stesso tempo innovativi e unici.

La filosofia di sviluppo del gioco che ho adottato dal signor Miyamoto è lo sviluppo di sistemi di gioco innovativi e unici. Non sono contrario alle opinioni dei fan. Tuttavia, considero la mia filosofia di sviluppo del gioco come separata da questa. Se usassimo lo stesso sistema di gioco voluto dai fan più volte, non saremmo in grado di sorprenderli o di offrire nuove esperienze di gioco. Facciamo sempre del nostro meglio per superare le aspettative in modi sorprendenti. Allo stesso tempo, non c’è garanzia che riusciremo sempre a farlo – quindi è una vera sfida.