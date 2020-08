The Outer Worlds: svelate alcune dinamiche del prossimo DLC

Dopo il debutto alla Gamescom, Obsidian Entertainment e Private Division hanno rilasciato un video più dettagliato di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, la prima delle due espansioni narrative del gioco, che mostra la missione secondaria “La moglie interstellare”. Il filmato, preso direttamente dal gioco, offre un primo sguardo sull’asteroide Gorgone, sulle nuove armi e su alcuni dei personaggi che potrai incontrare nelle tue peregrinazioni.

Il contenuto aggiuntivo introduce una considerevole quantità di contenuti all’universo di questo titolo famoso per il suo black humor. La nuova avventura, dal sapore noir, trasporta i giocatori sull’asteroide Gorgone per indagare sulle misteriose origini dell’Adrenacronina. Per accedere ai contenuti del DLC i giocatori dovranno aver superato Monarch.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone sarà disponibile il 9 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €14.99; gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10%. Pericolo su Gorgone sarà anche disponibile come parte dell’Expansion Pass di The Outer Worlds, in uscita sempre il 9 settembre. L’Expansion Pass del prodotto includerà anche la seconda espansione narrativa, Assassinio su Eridano al prezzo scontato di €24.99.Pericolo su Gorgone e l’Expansion Pass del titolo richiedono il possesso del gioco base sulla stessa piattaforma.