Bloober Team annuncia una collaborazione leggendaria

Bloober Team, il gruppo che ha dato vita a Blair Witch, Observer e Layers of Fear, ha annunciato oggi la collaborazione con il doppiatore Troy Baker e la cantante Mary Elizabeth McGlynn, affiancati dal leggendario compositore che ha contribuito a Silent Hill Akira Yamaoka, per The Medium, il videogioco horror psicologico in terza persona in arrivo su Xbox Series X e su PC via Steam a finedel 2020. Troy Baker presterà la propria voce per la Fauce, la maggiore entità del mondo degli spiriti nonché antagonista in The Medium. Mary Elizabeth McGlynn, che già in passato ha lavorato con il leggendario compositore Akira Yamaoka alla serie di Silent Hill, impreziosirà la colonna sonora originale con la sua voce.

Questi tre artisti uniranno i propri talenti unici e la grande passione nata dalla loro precedente collaborazione in quello che, ad oggi, è il più vasto e ambizioso progetto mai realizzato da Bloober Team. Oltre all’annuncio della collaborazione tra questi talenti rilasciato oggi, i creatori del team di sviluppo di The Medium hanno condiviso il primo episodio della serie Dietro le quinte del gioco. Questo episodio offre uno scorcio più dettagliato di svariati aspetti chiave del gioco come il tema principale, ovvero di come la prospettiva è in grado di alterare la propria percezione. Inoltre, Bloober Team discute cosa significa giocare nei panni di una medium attraverso Marianne, il personaggio principale, che può vivere sia nel mondo reale che in quello degli spiriti e interagirvi, cosa sia di preciso il mondo degli spiriti e quali siano stati gli spunti che li hanno ispirati per la creazione di The Medium.