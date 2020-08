Ghostrunner: aperte registrazioni per la private beta

Il publisher All In! Games e 505 Games, e gli sviluppatori One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks hanno pubblicato il teaser trailer della Gamescom 2020 e aperto le registrazioni per la private beta di Ghostrunner. Inoltre, le società hanno rilasciato una nuova serie di screenshot e immagini chiave, oltre a “grandi novità” che saranno annunciate al PAX Online 2020 il 15 settembre. Qui sotto trovate una piccola overview del titolo direttamente dalla propria pagina Steam, e più sotto ancora potete dare un’occhiata al nuovo trailer e agli screenshot:

Ghostrunner è uno slasher hardcore in prima persona ricco di azione fulminea, ambientato in una cupa megastruttura cyberpunk. Salite sulla Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità, dopo un cataclisma che ha messo fine al mondo. Fatti strada dal basso verso l’alto, affronta il tirannico Keymaster e vendicati. Le strade di questa città torre sono piene di violenza. Mara, il Keymaster governa con pugno di ferro e poco rispetto per la vita umana.

Man mano che le risorse diminuiscono, la forte preda dei deboli e del caos minaccia di consumare quel poco ordine che rimane. Sta arrivando l’ultima resistenza decisiva. Un ultimo tentativo di rimettere le cose a posto prima che l’umanità vada oltre il limite dell’estinzione. Essendo il combattente con la lama più avanzato mai creato, sei sempre in inferiorità numerica ma mai surclassato. Affetta i tuoi nemici con una katana monomolecolare, schiva i proiettili con i tuoi riflessi sovrumani e utilizza una varietà di tecniche specializzate per prevalere. La meccanica one-hit one-kill rende il combattimento veloce e intenso. Usa la tua mobilità superiore (e frequenti checkpoint!) Per impegnarti in una danza senza fine con la morte senza paura. Ghostrunner offre un’esperienza per giocatore singolo unica: combattimenti violenti e frenetici e un’ambientazione originale che fonde fantascienza con temi post-apocalittici. Racconta la storia di un mondo che è già finito e dei suoi abitanti che lottano per sopravvivere.

Vi ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC via Steam entro la fine del 2020.