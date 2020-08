Farewell My Dear Cramer: in arrivo film e anime

Ufficialmente non si saprà prima del 4 settembre, ma sembra proprio che Farewell My Dear Cramer, ambizioso manga sportivo al femminile di Naoshi Arakawa, stia per essere adattato sia in una serie anime che in un film. L’informazione arriverebbe nel numero di ottobre della rivista Monthly Shonen Magazine, edita da Kodansha, che uscirà, appunto, il 4 settembre. Nella pagina di prenotazione della rivista su Amazon Japan però si accennerebbe proprio a questo particolare.

Il manga, che è uscito in Giappone nel 2016 ed è arrivato lo scorso giugno al suo dodicesimo volume, si concentra sulle vicende della giovane Sumire Suo, una giocatrice di calcio delle superiori che riceve dalla sua rivale Midori Soshizaki la proposta di unirsi a lei nella stessa squadra per “non giocare mai da sola”. Un’offerta sincera, che apre le porte a una storia coinvolgente e ricca di personaggi interessanti, legati dall’amore per il calcio. Un tema, quello del calcio femminile, a cui la Arakawa non è affatto nuova. Sono infatti del 2010 i due volumi di Sayonara Football, un manga che ha per protagonista una ragazzina delle scuole medie, appassionata giocatrice di calcio.

Per il momento non ci sono molti dettagli sull’adattamento animato, né tantomeno sul film che dovrebbero prendere ispirazione da questa interessante opera. Farewell My Dear Cramer non sarebbe comunque il primo lavoro della Arakawa a ricevere un adattamento animato: il manga Your Lie in April ha avuto una trasposizione anime nel 2014, ed è anche diventato un film live-action nel 2016.

Per avere ulteriori notizie a aggiornamenti, continuate a seguirci!