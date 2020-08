Disney + potrebbe lanciare la visione di gruppo

Mentre Hollywood continua a navigare a vista a causa del coronavirus, gli studi e i fornitori di OTT hanno dovuto rinnovarsi ad un ritmo record mentre distribuivano nuovi contenuti alle masse in tutti i modi possibili. Un nuovo interessante rapporto afferma che Disney + starebbe lavorando su una funzione per la visione di gruppo, un metodo di innovazione che probabilmente sarebbe un successo tra coloro che ancora sono costretti a restare in quarantena mentre la pandemia va avanti per questi ultimi mesi del 2020, e sembra potrebbe arrivare già questa settimana con l‘uscita in anteprima di Mulan.

La notizia arriva dai superfan di Disney Plus Informer, che è riuscito a fare un tuffo nel codice della piattaforma per scoprire la funzione. Group Watch, (sembra che si chiamerà così) consentirà agli utenti di Disney + di invitare l’un l’altro ad un party virtuale per guardare un film o una serie tv insieme. Inoltre, il rapporto suggerisce che ci sarà anche una componente emoji e chat inserita nella funzione, che consentirà di interagire con altri membri del gruppo. Anche se deve ancora essere annunciato da Disney, secondo quanto riferito, Group Watch consentirà di vedere lo stesso prodotto insieme fino a sette persone, e potrà essere utilizzato solo su computer o dispositivi mobili e non su smart tv o altri componenti hardware.

Il CEO di Disney Bob Chapek ha confermato all’inizio di quest’anno che la società attualmente prevede che Mulan e il suo costo di accesso Premier siano un’offerta una tantum. Ha poi proseguito dicendo che la società monitorerà attentamente le prestazioni del film durante il fine settimana per vedere se sarà anche un’offerta praticabile per altri film attualmente nel programma di uscita nelle sale dello studio.