Minecraft Dungeons The Creeping Winter: ecco il gameplay

Il prossimo DLC a pagamento di Minecraft Dungeons, ovvero The Creeping Winter, arriverà la prossima settimana e per prepararsi allo stesso nuovo filmato di gioco è stato rilasciato. Sono solo tre minuti e mezzo ma vede il produttore esecutivo di Mojang, David Nisshagen, parlare di ciò che i fan possono aspettarsi. Dategli pure un’occhiata qui sotto.

The Creeping Winter porta i giocatori su una nuova isola coperta di neve. Ci sono villaggi, un iceberg e un fiume che attraversa gran parte dell’isola: troverete anche una fortezza, chiamata Fortezza Solitaria, che si staglia minacciosamente, ed è probabilmente l’ambientazione per il principale combattimento con i boss del DLC.

Oltre a combattere nuovi mob, i giocatori guadagneranno anche nuove armi, armature e artefatti. Minecraft Dungeons The Creeping Winter è attualmente impostato per il rilascio l’8 settembre per Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Lo stesso giorno sarà disponibile un aggiornamento gratuito, che fornisce contenuti anche ai giocatori che non hanno acquistato l’espansione.