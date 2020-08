EX-ARM: debutto atteso per gennaio 2021

Finalmente sembra che la travagliata serie anime EX-ARM abbia trovato un po’ di pace. Prevista inizialmente per il luglio 2020, e rimandata all’autunno a causa della pandemia da Covid-19, la serie Crunchyroll Original ispirata al manga di HiRock e Shinya Komi era slittata di nuovo, gettando nella disperazione tutti i fan. Ecco però infine arrivare una data per il debutto dell’attesissimo nuovo anime futuristico: il gennaio 2021.

Il manga, uscito in Giappone nel 2015 e conclusosi nel 2019, è un remake di EX-VITA, dello stesso HiRock, ambientato in un mondo dalle atmosfere cyberpunk e ha come protagonista Akira Natsume, uno studente morto in un incidente d’auto nel 2014 il cervello del quale è stato integrato nell’arma nota come Ex-Arm. Akira aiuterà la polizia, soprattutto l’agente Minami Uezono e il suo partner, l’androide Arma, allo scopo di ritrovare la memoria e il suo corpo perduto.

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale, l’anime, che verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo da Crunchyroll (recentemente messa in vendita da AT&T), sarà diretto da Yoshikatsu Kimura (noto soprattutto per il film del 2011, K.G.) con gli script di Tommy Morton e le musiche di So Kimura. Tra gli interpreti spiccano i nomi di Soma Saito (Akame ga Kill, Terror in Resonance, JoJo Bizarre Adventure: Golden Wind) come Akira Natsume, Mikako Komatsu (Akame ga Kill, Overlord) come Minami Uezono e Akari Kito (Demon Slayer) come Arma.

Siete pronti ad affrontare questa terrificante avventura futuristica? L’attesa è quasi finita e il debutto si avvicina: EX-ARM sta arrivando!