Fall Guys: cosa fare adesso secondo gli sviluppatori

Ormai tutti sappiamo che il nuovo battle royale che più velocemente ha spopolato nell’ultimo mese su PC e PS4, Fall Guys della Mediatonic, arriverà un giorno anche altrove. Il successo è stato immenso e ovviamente, i giocatori che al momento sono “tagliati fuori” da tale trionfo, non vedono l’ora di metterci sopra le mani.

Parliamo ovviamente delle versioni Xbox One e Nintendo Switch e gli sviluppatori hanno già parlato riguardo la possibilità di fornire una versione per le console sopra citate ma ciò, dalle loro ultime parole, non sembra essere possibile nell’immediato futuro. Durante un recente streaming, il lead game designer Joe Walsh ha dichiarato che, al momento, Mediatonic è concentrata sul costruire una relazione fondata sulla fiducia con la community di Fall Guys assicurandosi che il gioco sia perfetto sulle piattaforme su cui si trova ora.

Al momento il nostro vero obiettivo è rendere le versioni PC e PlayStation migliori. Vogliamo davvero costruire una sorta di fiducia con la community e assicurarci che possano credere nel nostro supporto al gioco.

Quindi, il nostro lavoro adesso è tipo ‘hey community, sappiamo quello che volete e siamo in ascolto, stiamo lavorando più duramente possibile per provare e migliorare’ e ora, per il nostro studio, dire ‘ci concentreremo sul portarlo su altre piattaforme’ non è proprio il momento adatto in questo periodo dello sviluppo.

Ora come ora, Fall Guys è disponibile su PS4 e PC e qui potete leggere la nostra recensione. Recentemente, la seconda stagione è stata mostrata durante la gamescom 2020, potete trovare dettagli al sito web ufficiale.