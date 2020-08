Minecraft Dungeons The Creeping Winter: nuovo gameplay trailer

Il prossimo DLC a pagamento di Minecraft Dungeons, The Creeping Winter, arriverà la prossima settimana e per prepararci al debutto, è stato rilasciato un nuovo video gameplay. Dura solo 3 minuti e mezzo ma David Nisshagen, nel video, parla di ciò che ci si potrà aspettare nel DLC.

The Creeping Winter porterà i giocatori ad una nuova isola completamente coperta dalla neve. Vi sono alcuni villaggi, un iceberg ed un fiume che scorre per quasi la totalità dell’isola. Inoltre, una fortezza chiamata Fortezza Solitaria si staglia sull’isola e pare essere la fortezza del boss finale.

Oltre al combattere nuove creature, i giocatori avranno la possibilità di guadagnare nuove armi, armature e Artefatti. Minecraft Dungeons The Creeeping Winter è attualmente atteso per l‘8 settembre per Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Infine, un aggiornamento gratuito sarà disponibile per tutti lo stesso giorno dell’uscita del DLC, il quale porterà contenuti anche per coloro che non hanno il contenuto aggiuntivo a pagamento. Qui sotto potrete trovare il nuovo video.