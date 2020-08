Il 19 settembre in tutto il mondo si celebra il Batman Day

È arrivata oggi una notizia davvero intrigante per tutti i fan di Batman! DC ha comunicato che il 19 settembre 2020 si celebrerà in tutto il mondo il Batman Day, durante il quale i fan di tutte le età potranno partecipare ad una vastissima gamma di attività tutte con il tema dell’eroe mascherato.

“In questa occasione, per la prima volta i fan avranno l’opportunità di guidare con il tema “Batman e L’Enigmista” su Waze. Inoltre ci saranno fumetti digitali gratuiti, kit gratuiti di attività per bambini, una corsa / camminata virtuale di Batman di 5Km/10Km, e persino un mistero digitale da risolvere, in cui i fan potranno indossare maschera e mantello e tirar fuori l’eroe che c’è in loro. I fan potranno affiancarsi a Batman per proteggere Gotham City attraverso una serie di attività digitali, partecipare ai festeggiamenti sui social media, aiutare Batman a mettere insieme una serie di indizi lasciati dall’Enigmista. Decifrando questi suggerimenti maliziosi, si potranno sbloccare rivelazioni esclusive, disponibili per un tempo limitato! L’avventura inizierà quando il Bat-segnale virtuale si accendera’ alle 21.00 del 18 settembre, sul profilo Twitter @DCComics. Il nuovo tema Waze Batman consentirà ai più di 100 milioni di utenti Waze attivi mensilmente, di viaggiare insieme a Batman e l’Enigmista dal 31 agosto al 31 ottobre. I conducenti di Waze potranno scegliere di ascoltare le indicazioni nello stile di Batman, con la voce dell’attore Kevin Conroy di Batman: The Animated Series, oltre a selezionare un’icona personalizzata della Batmobile. I conducenti che desiderano un’esperienza più da villain potranno selezionare le indicazioni vocali dell’Enigmista (doppiata dall’attore Wally Wingert), con tanto di veicolo personalizzato. Gli utenti di Waze di tutto il mondo potranno ascoltare il Batman Theme in inglese, spagnolo e portoghese.”