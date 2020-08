One Piece: Eiichiro Oda si ritirerà alla fine del manga?

Sono passati quasi trent’anni da quando la grande avventura di One Piece è iniziata. Sebbene infatti la serializzazione del manga capolavoro di Eiichiro Oda abbia preso il via nel 1996, il mangaka aveva cominciato a lavorare sulle tavole della sua storia già dall’inizio degli anni ’90. In questo periodo di tempo, sia il manga che il suo creatore hanno raggiunto una popolarità sconfinata, e Oda si è affermato come uno dei più amati autori del panorama fumettistico giapponese e mondiale.

Ma tanto successo potrebbe essere più che abbastanza per Oda. Durante una recente intervista infatti (tradotta dall’utente Twitter @sandman_AP), il mangaka è stato interrogato dai fan anche sugli eventuali progetti futuri \che avrebbe in mente dopo la fine del suo capolavoro. Alla domanda Oda ha risposto di non aver niente in mente, e di non sapere neppure se avrà intenzione, o voglia, di disegnare un altro manga.

Una dichiarazione che ha sicuramente stupito e rattristato molti fan, ma che non coglie del tutto impreparati i più attenti. Negli ultimi mesi Oda ha allentato il ritmo d’uscita dei capitoli di One Piece, prendendosi più spesso rispetto al solito una settimana di pausa. Questo gli garantisce un po’ di riposo in più, diminuendo lo stress dovuto ai tempi stretti della pubblicazione settimanale. Sembra quindi più che comprensibile che dopo quasi trent’anni di lavoro ai più alti livelli, Oda voglia, se non altro, prendersi una pausa.

Il mangaka ha inoltre ribadito, nella stessa intervista, che la sua intenzione è quella di terminare One Piece (a proposito, sapevate che nella nuova opening c’è un piccolo spoiler?) nel giro di quattro o cinque anni. Un traguardo sicuramente ambizioso, ma dal momento che Oda ha sempre affermato di aver avuto in mente il finale sin dall’inizio, non ci resta che lasciarci guidare dalla sua narrazione.

E voi cosa ne pensate? Davvero Eiichiro Oda si ritirerà dopo aver terminato il suo capolavoro? O magari si prenderà soltanto una pausa prima di ricominciare con una nuova storia? Non dovremo far altro che aspettare e vedere. La risposta arriverà più o meno tra cinque anni!