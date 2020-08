Paradise Lost: nuovo teaser trailer dalla gamescom

Paradise Lost, dalla Ploy Amorous, è recentemente tornato a farsi vedere con un nuovo trailer cinematico piuttosto d’effetto. Il video in questione, che potrete trovare in calce alla notizia, mostra una sequenza slow-mo di una battaglia sanguinosa che prende luogo in un bunker della Seconda Guerra Mondiale.

Parlando di conflitto mondiale, difatti proprio il titolo riporta il discorso in un modo nuovo. Ambientato in un mondo alternativo, la Seconda Guerra Mondiale è andata avanti per vent’anni, con l’esercito nazista che riesce nell’intento di distruggere quasi la totalità dei paesi europei tramite bombe nucleari.

Nei panni di un ragazzino di 12 anni, i giocatori troveranno un bunker abbandonato mentre si tenta di sopravvivere in un mondo messo completamente sotto sopra. Le immagini del nuovo trailer sono probabilmente riconducibili ai primi anni del conflitto, compiendo poi un salto di 20 anni avanti dove Szymon, il protagonista, trova il bunker alla fine dell’inverno.

Ovviamente, il nuovo trailer mostrato non rappresenta in alcun modo il gameplay del titolo, ma Paradise Lost pare assicurare un’esperienza immersiva, riferendoci al livello tecnico, tra grafica ed effetti particellari. Il titolo della Ploy Amorous mira all’uscita sulle console di nuova generazione e alla piattaforma PC e non vede l’ora di fornire un tour realistico di un bunker abbandonato della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo, infine, che l’opera è attesa per PC entro quest’anno, mentre bisognerà aspettare ancora un po’ per le versioni next-gen.