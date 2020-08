Sherlock Holmes Chapter One: trailer e nuovi dettagli

Finalmente torna a farsi vedere Sherlock Holmes Chapter One con un nuovo trailer intitolato World of Crime. Il trailer evidenzia alcune delle nuove location e nuovi crimini che i giocatori incontreranno sull’isola su cui prende luogo il gioco, la quale, sulla superficie, ricorda un’isola mediterranea paradisiaca ma, al suo interno, vi è in realtà un insieme di segreti, crimini bizzarri ed altro ancora.

L’isola è, a tutti gli effetti, un mondo fatto di crimine e ineguaglianza e dove la legge è “spesso solo un suggerimento”. Gli isolani si fanno giustizia da soli, mentre la polizia chiude un occhio alle richieste dei signori locali.

I nuovi dettagli venuti fuori sono relativi alla durata del gioco, il quale vorrà circa 15 ore per il completamento della storia, mentre per il 100% ci vorranno circa tra le 30 e le 40 ore di gioco. Cinque saranno le quest principali e più 30 quelle secondarie, con ciascuna di esse puntate su diverse scelte morali. Riguardo i combattimenti invece, essi avverrano solo quando sarà giustificato dalla storia. Non si potrà sparare quando si vorrà, se non in situazioni calcolate e, nel caso di morte di qualcuno, ciò avrà delle conseguenze. Sarà anche possibile personalizzare la casa di Sherlock e il suo outfit.

Un possibile gameplay potrebbe arrivare verso dicembre/gennaio e, ora come ora, il titolo è in uno stato di pre-alpha. Contenuti aggiuntivi sono pianificati nel post-lancio ma gli sviluppatori, fanno sapere, non hanno alcuna intenzione di creare “games as a service“. L’uscita di Sherlock Holmes Chapter One è prevista per il 2021 su PC, PS4, Xbox One e console next-gen.