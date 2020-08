Lebron James Jr. firma con FaZe Clan

LeBron “Bronny” James Jr., figlio di Lakers Lebron James , è entrato a far parte di FaZe Clan . La recluta di basket universitaria di 15 anni, utilizzerà il tag di gioco “FaZe Bronny” durante lo streaming per l’organizzazione.

James è noto per il suo gioco sia in Fortnight che in Call of Duty: Warzone . Secondo ESPN , James è al 24 ° posto nella classifica del basket collegiale 2023 di ESPN. Termini e dettagli finanziari dell’accordo non sono stati divulgati.

Con oltre 4,3 milioni di follower su TikTok e 300.000 su Twitch , James è l’ultima edizione di celebrità che si uniscono ai ranghi in crescita degli Esport.

La scorsa settimana è stato annunciato che la star dei Philadelphia 76ers Ben Simmons si è unito a FaZe Clan come creatore di contenuti con il nome di “FaZe Simmo”, mentre il cantante Post Malone ha acquisito una partecipazione in Envy Gaming, l’organizzazione dietro Dallas Fuel ( Overwatch League ) e Dallas Empire ( Call of Duty League ).

FaZe Clan ha una storia di collaborazione con atleti professionisti come il ricevitore largo di Pittsburgh Steelers JuJu Smith-Schuster e il giocatore dei Miami Heat Meyers Leonard che hanno già firmato con l’organizzazione.