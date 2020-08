Sable si mostra in un gameplay alla gamescom 2020

Raw Fury torna a mostrare finalmente il titolo sviluppato da Shedworks, Sable, in un nuovo gameplay durante la gamescom 2020. Il titolo venne fatto vedere già due anni fa, mostrando per la prima volta al giocatore il mondo del titolo action adventure tutto in grafica Cell-Shading. Qui sotto vi lasciamo le informazioni del giocom mentre in calce sarà possibile trovare il video gameplay.

Segui Sable nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi costellati di relitti di astronavi. Esplora il deserto seguendo il tuo ritmo sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi nelle terre selvagge mentre sveli misteri dimenticati. Esplora seguendo il tuo ritmo e scopri segreti e oggetti collezionabili

Guida e personalizza la tua hoverbike

Scala ogni cosa, libera di esplorare come vuoi, in planata o a piedi

Risolvi enigmi… oppure no! Sta a te decidere cosa vuoi fare

Incontra altri nomadi e dai una mano

Colonna sonora originale di Japanese Breakfast

La redazione di GamesVillage vi ricorda che Sable è atteso per Xbox Series X, Xbox One e PC Windows 10 tramite Steam nel 2021.