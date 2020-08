PlayStation 5: DualSense userà i suoni per generare vibrazioni

Sony ha recentemente ocnfermato che il DualSense di PlayStation 5 sarà capace di generare il feedback aptico in base ai suoni in arrivo dai titoli. La news arriva da un report di Sony stessa a riguardo della tencologia proprietaria della società.

Tale report, indica inoltre che, sebbene il DualSense permetta un maggior realismo, gli sviluppatori avranno bisogno di più tempo a disposizione e più know-how per creare vibrazioni di alta qualità.

Il report continua poi facendo notare che, per ridurre il “peso” dato agli sviluppatori, Sony ha fornito proprio un nuovo progetto ad hoc proprio agli sviluppatori stessi. Tale tool dovrebbe aiutare gli studio di sviluppo, dando loro la possibilità di creare più velocemente il feedback adatto per il gioco e saltando vari step necessari in precedenza per il pad PS4.

Nello scritto, si legge anche di come gli sviluppatori stessero avendo grosse difficoltà all’inizio ma che dopo studi e consigli da esperti, siano riusciti a portare avanti lo sviluppo dell’esperienza. In tutto ciò, Sony pare stia puntando sui giochi first-party più di prima.