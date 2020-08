Arriva il torneo di VALORANT per sole donne

Nerd Street Gamers ha fatto squadra con Philadelphia Fusion per ospitare un torneo di VALORANT di sole donne, con la sponsorizzazione da T1 Sport e tempo libero e G FUEL . L’FTW Summer Showdown sarà caratterizzato da otto squadre di sole donne in competizione per la loro parte di un montepremi di $ 10K USD. Sette squadre saranno invitate direttamente con lo spazio finale assegnato al vincitore di un torneo di qualificazione aperto ospitato da GALorants, una comunità Discord femminile .

L’evento fa parte di una più ampia iniziativa di inclusione lanciata da Spectacor Gaming nel 2019 – FTW: For The Women – che mira a creare opportunità di progresso per le donne nello spazio di gioco.

VALORANT si trova in una posizione unica come nuovo Esport in grado di offrire competizioni Esport femminili di alto livello. Mentre molti giochi hanno una qualche forma di iniziativa per sole donne guidata dalla comunità, Counter-Strike: Global Offensive ha costruito una solida scena di tornei femminili in modo tale che diverse importanti organizzazioni di Esport come Dignitas e Counter Logic Gaming schierano squadre femminili. Con le loro somiglianze nella tattica e nel gameplay, le abilità di CS: GO possono tradursi bene in VALORANT, consentendo a queste rose di donne affermate l’opportunità di competere in un nuovo titolo di Esport in rapida crescita. All’inizio di quest’anno, Dignitas FE ha annunciato la sua intenzione di competere ufficialmente sia in CS: GO che VALORANT.