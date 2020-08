Riot Games lancia un nuovo gioco da tavolo: Tellstone

L’universo di League of Legends è in continua espansione, il prossimo tentacolo che collega la storia del titolo sarà un gioco da tavolo: Tellstones.

Non è la prima volta che la Riot Games si cimenta nei giochi da tavolo, basti vedere nel 2016 con Mech vs Minions, ma ciò che rende Tellstones interessante è il fatto che sia totalmente immerso nel regno di Runeterra.

Descriviamo Tellstones come un gioco che viene effettivamente giocato a Runeterra, come parte della loro storia e cultura nello stesso modo in cui gli scacchi o il mancala hanno radici antiche nel nostro mondo



Tellstones sembra essere un gioco di strategia e sotterfugi, in cui i giocatori devono ricordare l’ordine dei gettoni e anche ingannare il proprio avversario facendolo dimenticare. È molto diverso dal precedente gioco da tavolo di Riot, che era enorme e complesso. Ma la scala più piccola si adatta anche alla storia che Riot sta cercando di raccontare. Tellstones è pensato per essere un gioco antico, il tipo di cose che le persone porterebbero con sé, pronte a tirare fuori e giocare in qualsiasi momento.

Come si fa a creare un nuovo gioco che dovrebbe essere antico? Attraverso artwork e materiali.

Come si può vedere dal trailer, è possibile giocare con gettoni bianchi e blu che sono anche i colori di Demacia. Infatti questa versione è ispirata a Demacia quindi ogni oggetto si ispira ad esso, magari se ispirati per esempio ad Ionia sarebbero stati totalmente diversi.

Questa attenzione alla costruzione del mondo è qualcosa che è diventato una parte sempre più importante di League of Legends negli ultimi anni. Un decennio dopo il debutto di League of Legends , ci sono diversi progetti nell’universo in lavorazione, tra cui una serie animata, fumetti e diversi giochi .