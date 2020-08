Iron Harvest: mostrata la repubblica di Polania

Oggi, in concomitanza con l’uscita delle prime recensioni, il publisher Deep Silver ha deciso di far uscire un nuovo trailer di Iron Harvest, strategico di King Art Games. Dopo aver mostrato Impero Sassone e Unione Rusviet, è ora il turno della Repubblica di Polania. Potete vedere il video in fondo alla notizia.

Come dice la descrizione del video “La repubblica di Polania è uno stato agricolo che si trova tra incudine e martello quando Rusviet e Sassonia mobilitano i loro eserciti. Lottando per la loro libertà, le truppe di Polania si radunano attorno ad Anna e al suo orso Wojtek per raccogliere le proprie risorse limitate e per difendere la loro libertà!”

Ma per sapere tutto quello che c’è da sapere sul gioco vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione, ricordandovi che Iron Harvest uscirà domani primo settembre, su PC.