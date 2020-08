Genshin Impact: il nuovo trailer è sulla storia

Dopo il gameplay trailer dello State of Play di inizio agosto, Genshin Impact torna a mostrarsi con un nuovo filmato. Stavolta il trailer è incentrato sulla storia. Proprio nel titolo del trailer, viene detto che contiene spoiler, quindi, se non volete rovinarvi nulla, forse sarebbe meglio non guardare.

Noi comunque ve lo lasciamo qui sotto, ricordandovi che il JRPG di MiHoYo sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PlayStation 4, PC, iOS e Android, con anche una versione Switch pianificata.