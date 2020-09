Ubisoft: avete visto la tazza con il bug?

La divisione cinese di Ubisoft, in collaborazione con l’azienda produttrice di abbigliamento Sheepedia, ha lanciato una campagna promozionale basata su di una tazza per il caffè molto bizzarra: questa tazza infatti è “buggata” e presenta il manico all’interno e non all’esterno. Si tratta di una trovata pubblicitaria, che però ha avuto un effetto inatteso.

Ubisoft China e Sheepedia hanno iniziato a ricevere una grande quantità di richieste dagli utenti legate alla commercializzazione di questa tazza, cui messa in vendita non era per nulla prevista. Almeno questa è una delle versioni della storia, perché l’analista Daniel Ahmad è intervenuto sul suo profilo Twitter, affermando invece che il bug non era previsto e si è verificato durante il processo di produzione, con le due aziende che subito hanno rimosso la tazza dal mercato. Non sappiamo quale delle due versioni sia quella più veritiera, ma a quanto pare alla gente l’idea di bere da una tazza buggata piace molto. E poi ci si lamenta di ogni bug nei giochi! sapevate che le Collector’s Edizion Xbox dei titoli del produttore francese non avranno il disco del gioco al loro interno?