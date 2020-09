Tokyo Game Show 2020: Resident Evil Village ci sarà!

Il Tokyo Game Show 2020 continua ad arricchirsi di nuovi partecipanti. Dopo la conferma della line up Square Enix (che mostrerà titoli come Babylon’s Fall, Balan Wonderworld, Marvel’s Avengers e Kingdom Hearts: Melody of Memory), anche Capcom ha voluto annunciare la sua partecipazione all’evento dove presenterà nuovi, attesissimi, aggiornamenti su Resident Evil Village.

Già dalla data della presentazione del titolo, lo scorso giugno, la casa di produzione nipponica aveva annunciato che nuovi particolari sarebbero stati condivisi con i fan in agosto: ma il mese è arrivato e passato senza che nulla, al di là di qualche sporadico leak, venisse condiviso dall’azienda. Per questo Capcom, nel suo tweet, ha tenuto anche a scusarsi per il ritardo.

Del resto la presenza di Resident Evil al Tokyo Game Show non è una novità: i titoli del franchise horror creato da Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara sono storicamente legati a questa convention, nella quale sono comparsi praticamente quasi tutti gli anni dell’ultimo ventennio. Non sorprende più di tanto dunque che Capcom abbia voluto continuare in questa tradizione.

Insomma, per sapere qualcosa di più non ci resta che aspettare il 23 settembre, data d’inizio della convention: Resident Evil Village comincerà a svelarsi solo allora. Vi ricordiamo che il gioco è previsto in uscita per PlayStation 5, Xbox Series X e PC nel 2021 (e magari una data più specifica potrebbe essere fornita proprio durante il TGS).