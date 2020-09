Halo Infinite: le concept art svelano un nuovo rivale

Attraverso il sito ufficiale, 343 Industries ha deciso di condividere alcune nuove informazioni e concept art di Halo Infinite, rivelando un nuovo nemico che Master Chief dovrà affrontare su Zeta Halo: si tratta di Jega ‘Rdomnai, uno Sangheili (Elite) che combatte con il gruppo ribelle dei Banished utilizzando una spada energetica. La sua descrizione non fa altro che incuriosire maggiormente:

“Nei sussurri sommessi tra le fila dei Banished, il nome di Jega ‘Rdomnai viene pronunciato con cautela. La storia del maestro della lama è avvolta in pettegolezzi e mezze verità. Alcuni dicono che sia un esperimento, un affronto nei confronti della sua stessa razza. Altri ricordano un’agguato andato male. Pochi conoscono la verità, e ancor meno ne parlano. Una cosa è certa: è andato a caccia di demoni prima e, come prima recluta accolta nella Mano di Atriox, lo farà ancora”

Un nuovo personaggio che ha tutte le potenzialità per diventare una minaccia ricorrente per il nostro eroe nel nuovo capitolo di questo storico sparatutto.

Oltre alle immagini del nuovo nemico, sono state diffuse anche alcune concept art dell’armatura Gen 3 Mark VII, che torna al design del primo Halo, ma assicura già da ora di avere molte più soprese e ritrovati tecnologici. Creata dalla dottoressa Catherine E. Halsey, un personaggio sicuramente familiare per tutti i fan di Halo, la Gen 3 Mark VII avrà interfacce neurali migliorate, generatori di scudi e chi più ne ha più ne metta. Resta solo da vedere quale ruolo avrà questa nuova armatura nella nostra lotta interplanetaria.

Halo Infinite è previsto all’uscita nel 2021 per Xbox One, Xbox Series X e PC Windows 10. La produzione sta sicuramente incontrando alcuni ostacoli: 343 Industries è stata costretta a rimandare la data di lancio, mentre molte critiche erano state avanzate contro il comparto tecnico dopo il trailer di lancio mostrato all’Xbox Games Showcase. Recentemente inoltre 343 Industries ha confermato la partecipazione degli studi Sperasoft e Creative Affinity allo sviluppo del gioco e il ritorno di Joseph Staten (che aveva lavorato ad Halo per Bungie) come preject lead.

Il risultato di tanto lavoro sarà all’altezza delle attese dei fan? Dovremo solo aspettare e vedere: continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità!