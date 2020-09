Halo Infinite: inizia la collaborazione con Monster Energi

Nonostante ancora non sappiamo in quale periodo del 2021 uscirà Halo Infinite, Microsoft non ha mai smesso di muoversi nella promozione dell’attesissimo titolo di 343 Industries. Poco tempo fa, infatti, è stata annunciata una peculiare collaborazione con il noto marchio di drink energetici Monster Energy.

Tuttavia, a partire da oggi, inizia la promozione. In pratica, con l’acquisto di una bevanda riceverete un codice che vi permetterà di riscattare ricompense esclusive. Queste ultime riguarderanno skin per le armi ed altri oggetti cosmetici.

Il premio che farà gola alla maggior parte di giocatori saranno, indubbiamente, le 24 ore di punti esperienza doppi. Sarà anche possibile accumularli, per cui se acquisterete un determinato numero di Monster, potrete usufruirne a più non posso. Non male. vero?

L’offerta sarà valida a partire dal 1 settembre fino al 31 dicembre. Per ulteriori informazioni, noi di GamesVillage.it vi invitiamo a dare un’occhiata alla landing page apposita.