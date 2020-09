Vaporum Lockdown: ecco le date di lancio

Attraverso un annuncio su Steam, Fatbot Games ha annunciato tutte le date di rilascio, sulle varie piattaforme, di Vaporum Lockdown, il suo ultimo dungeon crawler RPG. Si partirà il 15 settembre, quando il titolo uscirà per PC su Steam, GOG e Humble Store, dapprima solo per Windows, poi anche per Mac e Linux. Seguirà, nell’ultimo trimestre del 2020 il lancio della versione per Nintendo Switch. E per finire, nel 2021, il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Vaporum Lockdown è un dungeon crawler grid-based in prima persona per giocatore singolo, che vi trasporterà in un fumoso ambiente dalle decise atmosfere steampunk. La trama segue le vicende di Ellie Teller, una scienziata che fa parte di un progetto di ricerca segreto in un laboratorio in mezzo all’oceano. Qualcosa però andrà decisamente storto: dopo un evento disastroso, Ellie sarà costretta a combattere per sopravvivere e per riuscire a scappare dalla torre di Arx Vaporum.

Durante questa avventura disturbante dovremo combattere creature mostruose attingendo a un ampio arsenale di armi, armature, gadget e modificatori, e soprattutto facendo affidamento sulla nostra capacità tattica. Ci saranno puzzle da risolvere per mettere alla prova la nostra intelligenza, ed elementi interattivi che impegneranno i nostri riflessi. Riusciremo a farci un’idea del mondo del gioco e di coloro che lo abitano grazie ai moltissimi dialoghi, note vocali e appunti sparsi tra i piani, mentre tenteremo di fuggire mettendo insieme i pezzi di una soluzione che è sparsa in tutti i piani della torre in cui ci troviamo.

Prequel del celebrato Vaporum, uscito nel 2017 per PC, e nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Vaporum Lockdown promette di diventare un vero e proprio must per gli appassionati del genere.