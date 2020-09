Ubisoft Forward potrebbe tornare la prossima settimana

Dopo il licenziamento del Director per molestie sessuali e la rimozione del Pugno Nero Sollevato, Ubisoft non sta passando il migliore dei suoi momenti. Tuttavia, come l’azienda stessa aveva promesso a luglio, dovrebbe arrivare un altro Ubisoft Forward.

Nello specifico, potrebbe trattarsi di un giorno della prossima settimana. A riportare la notizia è stato Jason Schreier, un reporter di Bloomberg. L’uomo ha infatti scritto un post sul suo account Twitter ufficiale in cui ha preannunciato l’arrivo dello showcase.

Ovviamente, si tratta di un rumor che però non può essere ignorato. Soprattutto se ricordiamo che la stessa corporazione aveva già detto in passato che in questo periodo sarebbe arrivato un nuovo Ubisoft Forward.

BTW, Ubisoft has been planning another Ubisoft Forward video game reveal stream for the very near future (next week, I believe). Once again, their timing is impeccable

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 31, 2020