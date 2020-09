FiNC HOME FiT annunciato per Nintendo Switch

Pocket ha annunciato che il suo nuovo titolo FiNC HOME Fit arriverà per Nintendo Switch. Il videogioco ricorda molto la line-up che costituiva la vecchia Wii. Infatti, siamo davanti ad un’opera che fa parte del genere fitness. Per cui, nel mentre si gioca si compie anche attività fisica.

La fruizione è ispirata ad una nota app, famosissima in tutto il Giappone, dedita a migliorare il benessere della persona fisica. Il gameplay è un misto tra un rythm game e diversi stili di arti marziali. Infatti, i giocatori dovranno muoversi a tempo cercando di ottenere il punteggio migliore.

La data di rilascio è il 29 ottobre 2020. Sfortunatamente, per ora solo la nazione del Sol Levante potrà vedere sui propri scaffali FiNC HOME FiT. In futuro, non è stata esclusa la possibilità che arrivi anche nel resto del mondo.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di poter unire l’utile al dilettevole grazie alla creazione di Pocket.