Tokyo Game Show 2020: ecco le line up di Level-5 e Koei Tecmo

La lista dei partecipanti al Tokyo Game Show 2020, che si terrà come evento on-line a causa della ben nota pandemia da Covid-19, continua ad allungarsi. Dopo Square Enix, che ha annunciato una nutrita line up, e Capcom, che mostrerà Resident Evil Village, arrivano anche le conferme di due storici sviluppatori nipponici come Level-5 e Koei Tecmo. Le due aziende hanno infatti dato l’annuncio attraverso il sito ufficiale dell’evento, e ne hanno anche approfittato per presentare le loro line up.

Per quanto riguarda Level-5, sono tre i titoli che verranno mostrati più da vicino al TGS: l’RPG di ambientazione scolastica Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, l’RPG per dispositivi mobili Ni no Kuni: Cross Worlds e soprattutto l’RPG action cooperativo Megaton Musashi. La presentazione ci sarà il 26 settembre, dalle 8.00 alle 9.00 (ora italiana) e sarà visibile su You Tube, Naconico e Periscope.

Koei Tecmo è stata, invece, più misteriosa. Nel comunicato infatti si legge che più di dieci titoli della casa di Yokohama verranno presentati al Tokyo Game Show, ma non sono molti altri i dettagli. L’azienda ha infatti rivelato soltanto che il 26 settembre, dalle 12.00 alle 13.00 (ora italiana) presenterà, su You Tube, il primo live gameplay di Atelier Ryza 2: Lost Legend & The Secret Fairy, mentre dalle 13.00 alle 14.00 (ora italiana) verrà presentato un altro gioco, il cui titolo non è stato annunciato.

Il 27 settembre invece, dalle 6.00 alle 7.00 (ora italiana) Koei Tecmo ha scelto di dedicare un evento streaming al 20esimo anniversario di Dinasty Warriors. Ci sarà dunque una retrospettiva dei capitoli passati della serie, una presentazione delle iniziative che l’azienda vuole intraprendere per questo anniversario, la presentazione di ben due nuovi titoli legati al franchise, e molto altro ancora.

Con queste presmesse il Tokyo Game Show 2020 promette di essere davvero imperdibile. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!