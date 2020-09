Super Mario 35th Anniversary Remasters: nuovi rumors

Il COVID-19 ha detto la sua quasi su tutto, a quanto pare. Le società di videogiochi, come molte altre, sono state colpite duramente, vedendosi costrette in molti casi a rimandare le loro uscite. Una di queste è sicuramente Nintendo, le cui release nella seconda metà del 2020 sono state molto limitate. Anche se per molto tempo si vociferava che avremmo ricevuto una raccolta per la Super Mario 35th Anniversary Remasters, tali voci si sono poi rivelate un fallimento. Potremmo però non aver ancora sentito l’ultima parola, perché sembra che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Questa volta, le voci provengono dal podcast Nate the Hate. Apparentemente, il podcast aveva già riportato in passato le fughe di notizie di Nintendo con un certo grado di accuratezza, indovinando correttamente entrambi i registi di August. Stando a quanto rivelato quindi, originariamente la collezione sarebbe dovuta uscire in questo periodo, ma ovviamente il COVID ha respinto tutto. Tuttavia, Nate sostiene che la possibilità di vederla realizzata entro la fine dell’anno sia ancora reale, affermando che potrebbe essere il titolo natalizio di Nintendo.

Va ammesso però che se anche dovesse stare così le cose, si sta facendo tardi anche per questo potenziale programma; ma di recente Nintendo ha effettivamente lanciato annunci dal nulla, come il titolo Pikmin 3 Deluxe che uscirà alla fine di ottobre. Chissà, quindi, se non dovremmo aspettarci qualcosa di grosso entro la fine del mese.