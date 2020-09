League of Legends World Championship: due team non parteciperanno a causa del COVID-19

Le due squadre migliori dello stato del Vietnam non prenderanno più parte alla League of Legends World Championship. Secondo un report redatto da ESPN, i rappresentanti della nazione non possono partecipare a causa delle misure anti COVID-19 presenti nel loro territorio.

Una notizia inaspettata per Riot Games, che però ha deciso di non rimpiazzare le squadre. Ciò vuol dire che adesso sono 22 gli sfidanti nella competizione più importante di League of Legends.

Non è un segreto che il coronavirus ha modificato drasticamente il mondo degli Esports in questi mesi. Tuttavia, il Paese asiatico sta iniziando a soffrire in quest’ultimo periodo ciò che noi abbiamo vissuto. Il Ministero della Salute del Vietnam ha, di conseguenza, vietato la partecipazione ad eventi all’estero a tutte le organizzazioni sportive.

Noi di GamesVillage.it vorremmo inviare i nostri auguri a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile malattia. Nella speranza che ritorneremo ad assistere agli show a cui eravamo abituati.