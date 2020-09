Boruto Naruto Next Generations: torna Omoi!

Non è raro che un sequel faccia numerosi riferimenti alla serie precedente, e certamente Boruto: Naruto Next Generations non fa eccezione. I fan infatti sono abituati a ritrovare spesso i volti conosciuti dei loro beniamini nell’opera, seguito del capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto. L’ultimo episodio dell’anime ci ha regalato un’altro di questi momenti quando ha riportato in scena Omoi, un ninja del villaggio della Nuvola e allievo di Killer Bee che tutti i fan hanno imparato ad amare.

L’ultima informazione che avevamo su Omoi era che fosse diventata una delle guardie del corpo di Darui, il Quinto Raikage, ma nell’ultimo episodio abbiamo scoperto che, insieme alla sua squadra, è stato inviato alla ricerca delle cellule di Hashirama, la stessa missione che è stata affidata proprio a Boruto e ai suoi compagni. Sfortunatamente per loro però, c’è un membro dell’organizzazione Kara sul loro cammino. Si tratta di Deepa, un personaggio originale dell’anime introdotto proprio nell’arco narrativo Kara Actuation, e del quale iniziamo, lentamente a scoprire le abilità.

Proprio quando le squadre di Boruto e Omoi sembrano aver individuato il ladro delle cellule di Hashirama, Deepa arriva a sconvolgere i loro piani. Sarà proprio il ninja della Nuvola a offrirsi di fermarlo, permettendo a Boruto di proseguire con l’inseguimento. Ma lo scontro contro il membro dell’organizzazione Kara si rivelerà molto meno semplice di quanto Omoi avrebbe mai potuto credere, mentre tutti i suoi attacchi elettrici non sembrano riuscire ad andare a segno.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire come finirà questo scontro? Continuate a seguire Boruto: Naruto Next Generations con noi per scoprirlo!