Our Last Crusade or the Rise of a New World: l’anime debutta il 7 ottobre

Attraverso il sito ufficiale è stata finalmente confermata la data di debutto di Our Last Crusade or the Rise of a New World, adattamento anime dell’omonima serie di light novel di Kei Sazane e Ao Nekonabe. La serie animata farà il suo esordio televisivo il 7 ottobre su AT-X, ABC TV e Tokyo MX1 e verrà trasmessa, in contemporanea con il Giappone, anche in streaming da Funimation.

Ambientata in un mondo dilaniato dalla guerra secolare tra l’Impero e la Sovranità Nebulis, Our Last Crusade or the Rise of a New World vede come protagonisti Iska, il Successor of Black Steel, e Aliceliese, la Ice Calamity Witch. Il primo è un giovane guerriero che non sa fare altro che combattere, ma desidera intensamente mettere fine alla guerra con le sue spade astrali gemelle, mentre la seconda è una strega che vorrebbe distruggere l’Impero per unire il mondo sotto la bandiera della Sovranità Nebulis. Un casuale incontro tra i due cambierà completamente il destino di tutti.

L’anime sarà diretto da Shin Oonuma (Ef: A Tale of Melodies, Dusk Maiden of Amnesia) e Mirai Minato (FateKaleid Liner Prisma Illya), con gli script di Kento Shimoyama (Death March to the Parallel World Rhapsody) e il character design di Kaori Sato (Dusk Maiden of Amnesia).

Il ricco cast conta i nomi di Yusuke Kobayashi (Boruto: Naruto Next Generations, The Seven Deadly Sins) nel ruolo di Iska e Sora Amamiya (Tokyo Ghoul, Overlord) in quello di Aliceliese Lou Nebulis IX, ma anche quelli di Shunichi Toki (Kakuriyo no Yadomeshi) nel ruolo di Jhin Syulargun, di Yumiri Hanamori (Overlord, Demon Slayer) in quello di Rin Vispose, di Jun Kasama (Gundam Build Divers Prologue) come “Senza nome“, di Azumi Waki (How Not to Summon a Demon Lord, I’m Standing on a Million Lives) nel ruolo di Sisbell Lou Nebulis IX, di Aya Hisakawa (Sailor Moon, Beyblade) come Millavair Lou Nebulis VIII e tanti altri ancora.

Le musiche della serie saranno curate da Elements Garden: la opening (che si può apprezzare nel terzo video promozionale che potete vedere più in basso), intitolata Against, sarà interpretata dalla cantante Kaori Ishihara, mentre la ending, Cage of Ice, sarà cantata da Sora Amamiya.