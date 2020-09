Guraburu!: arriva l’8 ottobre il nuovo anime di Granblue Fantasy

La conferma è arrivata attraverso il sito ufficiale: l’universo di Granblue Fantasy si arricchisce ancora grazie all’anime Guraburu! che farà il suo esordio il prossimo 8 ottobre su Tokyo MX e BS11. La serie sarà l’adattamento del manga spin-off yonkoma, cioè composto da strisce umoristiche di quattro vignette, del videogioco di successo Granblue Fantasy.

Guraburu! è l’ultimo nato del grande franchise del gioco per mobile di Cygames, che conta già due sequel per console (Granblue Fantasy Versus e Granblue Fantasy Relink), un adattamento letterario, un adattamento manga e un anime di due stagioni: Granblue Fantasy: the Animation.

La serie verrà diretta Kenshiro Morii (Fullmetal Alchemist Brotherhood) con gli script di Kikuhitomoji, autore del manga originale, e il charcter design dell’artista so-shi (alias Soshi Kinutani). Il cast dei giochi e degli anime originali è pronto a tornare anche per questa nuova serie umoristica.

Cygames ha pubblicato Granblue Fantasy nel 2014 per iOS e Android, riscuotendo fin da subito un enorme successo (data anche la partecipazione di alcuni grandi nomi come Hideo Minaba e Nobuo Uematsu), tanto da essere persino paragonato a Final Fantasy. La prima stagione dell’anime Granblue Fantasy: the Animation, prodotta da A-1 Pictures, è andata in onda nel 2017, mentre la seconda, curata invece da MAPPA, è iniziata lo scorso ottobre 2019.

Ora Guraburu! si candida a diventare l’ennesimo successo germogliato dallo storico RPG di Cygames.