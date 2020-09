Visa annuncia una partnership con EVOS Esports

Il noto provider di pagamenti, Visa, ha deciso di espandere la sua audience nel mercato dell’Esports nel continente sud-est asiatico. Infatti, la compagnia ha annunciato l’inizio della sua partnership con EVOS Esports.

I fan della squadra potranno usufruire di una membership chiamata EVOS+ Esports, la quale gli permetterà di risparmiare del 50%. Inoltre, l’organizzazione professionista concederà a Visa di poter avviare pagamenti in-game e del loro merchandise.

Sfortunatamente, non sono stati rivelati ulteriori dettagli, come la durata della collaborazione o i termini del contratto firmati dalle due parti. Fatto sta, che ancora una volta un’azienda non endemica si mostra interessata al mondo degli sport elettronici.

