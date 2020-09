Arnold Schwarzenegger protagonista di una nuova serie tv

Skydance Television sta sviluppando una serie originale con il titolo e la produzione esecutiva di Arnold Schwarzenegger. Ideata da Nick Santora, si dice che la serie sia un’avventura di spionaggio con un padre (Schwarzenegger) e una figlia al centro della storia.

Skydance dovrebbe portare a breve il progetto alle piattaforme di streaming, e sembra sia già in corso il casting preliminare per il ruolo della figlia. Arnold Schwarzenegger è il produttore esecutivo della nuova serie insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost di Skydance; Carolyn Harris supervisionerà il progetto per l’azienda.

L’avventura di spionaggio segnerà il primo ruolo importante in una serie TV sceneggiata per la star di Terminator e True Lies ed ex governatore della California. Aveva inoltre lavorato nel 2017 come star e produttore esecutivo di The Celebrity Apprentice della NBC.

Visto di recente in Terminator: Dark Fate dello scorso anno, Schwarzenegger recita nell’imminente Kung Fury II: The Movie ed è destinato a riprendere il suo ruolo al fianco di Danny DeVito nel sequel di Twins Triplets con Eddie Murphy, che è in fase di sviluppo. Schwarzenegger è rappresentato da UTA e dall’avvocato Patrick Knapp di Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson e Christopher.

Santora è EP/showrunner della prossima serie di Amazon Prime Jack Reacher, basata sulla serie di libri bestseller di Lee Child, prodotta da Amazon Studios, Skydance TV e Paramount TV Studios. Santora è anche produttore esecutivo / showrunner di Most Dangerous Game, nominato agli Emmy, e The Fugitive, entrambi per Quibi.

Santora è meglio conosciuto per aver creato ed essere stato produttore esecutivo di Scorpion, andato in onda per quattro stagioni su CBS, così come co-creatore e produttore esecutivo di Breakout Kings su A&E. I suoi crediti in serie includono anche Prison Break, The Sopranos, Law & Order, The Guardian e Lie to Me. Non abbiamo ancora nessun'altra notizia riguardo a questa serie tv, ma siamo sicuri che presto verranno svelati ulteriori dettagli.